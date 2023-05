Prof trovata cadavere a casa a Trento, si indaga per istigazione: “Ipotesi morte col kit del suicidio”



La Procura di Trento ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio relativo al caso di una professoressa di 63 anni trovata morta in casa. In un biglietto aveva scritto: “Troppa solitudine, mi sono procurata le cose necessarie online”. Il suo nome compariva nella lista dei clienti di Kenneth Law, sedicente ex ingegnere aeronautico e poi chef a Toronto, che negli ultimi due anni ha venduto all’estero kit per aspiranti suicidi.

