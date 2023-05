Prova a incendiare l’abitazione della ex e le manda foto di una pistola davanti casa sua: arrestato



Per la donna l’incubo era iniziato un anno fa, quando l’uomo con cui aveva avuto una relazione in passato ha cominciato a tempestarla di messaggi, insulti e minacce, fino alla foto di una pistola scattata nel quartiere della ex. Nel Cosentino, arrestato 57enne per stalking.

