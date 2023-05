Quando arriva il caldo estivo e finisce di piovere: le previsioni meteo del colonnello Giuliacci



Quando arriverà l’estate in Italia? Secondo le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it, le temperature arriveranno a 30 gradi non prima del 6 giugno: “Nel frattempo ci saranno piogge e temporali quasi tutti i giorni soprattutto sulle regioni di Nord Ovest. Rischio esondazioni in Piemonte”.

