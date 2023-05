Quando arriva l’estate in Italia e che tempo farà il 2 giugno, le previsioni meteo di Giuliacci



Come sarà il ponte del 2 giugno? Secondo le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it, ci saranno ancora temporali sparsi su quasi tutta l’Italia fino a domenica 4 giugno: “L’estate è in ritardo. Colpa dell’anticiclone africano che non arriverà prima del 15 giugno”.

