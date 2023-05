Quattro ragazzi morti in 2 incidenti stradali in Umbria, uno è il pilota 25enne Alessio Gigli



Sono in corso gli accertamenti per identificare tre giovani vittime di uno degli incidenti stradali avvenuti questa notte in provincia di Perugia. A Gubbio è deceduto il 25enne Alessio Gigli. Secondo i primi rilievi, non aveva indosso la cintura di sicurezza.

