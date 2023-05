Ragù con carne ritirato dai negozi per possibile presenza di pezzi di vetro



Come spiega l’avviso di richiamo del Ministero della salute il ritiro dell’intero lotto di ragù è stato disposto in via precauzionale dallo stesso produttore dopo la segnalazioni di un corpo estraneo in uno dei vasetti, in particolare si tratta di un pezzetto di vetro.

Continua a leggere



Come spiega l’avviso di richiamo del Ministero della salute il ritiro dell’intero lotto di ragù è stato disposto in via precauzionale dallo stesso produttore dopo la segnalazioni di un corpo estraneo in uno dei vasetti, in particolare si tratta di un pezzetto di vetro.

Continua a leggere

Continua a leggere