Sciacalli in azione in Emilia Romagna: si fingono volontari e svaligiano casa alluvionata



Si tratta di un uomo e di unna donna arrestati oggi a Ravenna, nella zona di Fornace Zarattini, dagli agenti della polizia di stato che erano in servizio in zona proprio in attività antisciacallaggio.

