Scivola nel torrente Aurino mentre rincasa con un amico, trovato morto dopo ore



Un uomo è scivolato in un torrente mentre tornava a casa finendo per essere trascinato via dall’acqua gelida. Il suo cadavere è stato scoperto stamattina nell’alveo dell’Aurino.

