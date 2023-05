Scuole chiuse per maltempo mercoledì 17 maggio, l’elenco di Regioni e Comuni



L’elenco delle scuole chiuse per maltempo domani, mercoledì 17 maggio. Molti comuni in Emilia Romagna e Basilicata hanno deciso di sospendere le lezioni negli istituti di ogni ordine e grado per allerta meteo. Le valutazioni della Protezione Civile potrebbero spingere altre città ad aggiungersi alla lista.

