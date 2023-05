Si finge attore della serie “Mare Fuori” per molestare una 13enne: “Se mi baci ti rivelo uno spoiler”



Un 28enne di Rimini si è finto un attore e doppiatore della fortunata serie Rai “Mare Fuori” per molestare una ragazzina di 13 anni fan dello show. Il giovane avrebbe chiesto all’adolescente un bacio in cambio di alcuni spoiler sulla prossima stagione della trasmissione. L’uomo è stato denunciato per violenza sessuale.

