Studentessa trovata morta a Macerata, disposta l’autopsia sul corpo di Samanta Marchegiano



Non sono ancora state chiarite le circostanze della morte di Samanta Marchegiano, la studentessa abruzzese trovata priva di vita nella vasca di casa, ieri pomeriggio. La procura di Macerata apre un’inchiesta per far luce sulle cause.

Continua a leggere



Non sono ancora state chiarite le circostanze della morte di Samanta Marchegiano, la studentessa abruzzese trovata priva di vita nella vasca di casa, ieri pomeriggio. La procura di Macerata apre un’inchiesta per far luce sulle cause.

Continua a leggere

Continua a leggere