Tir investe marito e moglie: la 50enne muore. Il comune di Genova: “Ordinanza vietava transito mezzo”



I fatti sono avvenuti in mattina in via Cornigliano a Genova dove c’è il divieto di transito ai mezzi pesanti. Ferito ad una gamba il marito 60enne della vittima. L’autista indagato per omicidio stradale.

