Torremaggiore, il legale di Tefta: “Taulant uccise Jessica per affermare ‘proprietà’ su moglie e figlia”



Il legale della 39enne Tefta, ferita dopo l’aggressione del marito Taulant Malaj, ha fatto sapere a Fanpage.it che la donna dovrà restare in ospedale almeno per un’altra settimana. “Non può tornare nella casa della mattanza, intervenuti anche i servizi sociali per il figlio di 5 anni”

