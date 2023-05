Treni cancellati e in ritardo per maltempo: disagi in tutta Italia dopo l’alluvione in Emilia Romagna



Continuano oggi, giovedì 18 maggio, i disagi alla circolazione ferroviaria a causa del maltempo che sta colpendo in particolare l’Emilia Romagna: treni cancellati e con ritardi superiori ai 60 minuti, l’elenco aggiornato di Trenitalia.

Continua a leggere



Continuano oggi, giovedì 18 maggio, i disagi alla circolazione ferroviaria a causa del maltempo che sta colpendo in particolare l’Emilia Romagna: treni cancellati e con ritardi superiori ai 60 minuti, l’elenco aggiornato di Trenitalia.

Continua a leggere

Continua a leggere