Zelensky oggi a Roma per la pace in Ucraina: vedrà Mattarella, Papa Francesco e la premier Meloni



Il presidente ucraino sarà ricevuto oggi al Quirinale in una Roma blindatissima. Dopo l’incontro – ancora da confermare – con la premier Meloni e il Pontefice, in serata sarà poi in diretta tv a ‘Porta a Porta’

