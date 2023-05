Zelensky: “Se Putin attacca i Paesi baltici anche i vostri figli dovranno andare in guerra”



Il presidente ucraino Zelensky: “So che se l’Ucraina cade, il passo successivo è la Moldavia e poi i Paesi baltici. Putin arriva lì, forse non in Italia, ma i Paesi baltici sono membri della Nato e voi dovrete mandare lì in guerra i vostri figli”.

