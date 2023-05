‘Zio’ 64enne abusa della nipotina di 7 anni: la mamma lo scopre durante la cena tra parenti



In manette a Bologna per violenza sessuale un uomo di 64 anni, straniero, zio acquisito della piccola. Quest’ultima ha poi raccontato delle “coccole” (sesso orale) fatte dall’uomo perché le “voleva molto bene” e che non avrebbe dovuto raccontarlo alla mamma altrimenti sarebbe finito in carcere.

