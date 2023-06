Alice Scagni, i genitori fuori dall’aula del processo: “Tenuti lontani da chi ha in mano i nostri figli”



Si è tenuta oggi la prima udienza per il processo per l’omicidio di Alice Scagni, uccisa il primo maggio di un anno fa dal fratello Alberto. I genitori Antonella Zarri e Graziano Scagni non hanno potuto ascoltare le testimonianze rese dai 5 poliziotti intervenuti la sera dell’omicidio. La mamma a Fanpage.it: “Avremmo voluto ascoltare di persona le parole di chi ha avuto in mano la vita e la morte dei nostri figli”

