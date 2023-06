Ancona, la lettera dei medici ai pazienti con leucemia grave: “Troppi tagli, non possiamo curarvi”



I medici del reparto di Ematologia di Ancona, dal direttore al più giovane degli specializzandi, hanno scritto un accorata lettera ai pazienti, molti dei quali affetti da grave leucemia e trapiantati: “Tagliati i posti letto. Non potremmo più trattare come si deve molti di voi e questo non possiamo accettarlo”.

