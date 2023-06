Chiamava “Mostro” un compagno di classe per una cicatrice sul viso: promosso con 9 in condotta



È stato promosso con 9 in condotta il ragazzo che chiamava “Mostro” Francesco, il 12enne rimasto vittima di un incidente in monopattino che gli aveva lasciato una cicatrice sul volto e una invalidità al 37 per cento: “Segnale preoccupante e sconfitta per il sistema”.

