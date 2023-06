Cibo sintetico, Nas: “Nessuna prova che faccia male ma serve una legge per il settore”



L’intervento del numero uno dei Nas durante un’audizione al Senato per discutere del ddl Alimenti e mangimi sintetici. Secondo il generale Carra, gli studi del settore sono ancora pochi per dare risposte certe e finora non sono emerse evidenze precise in grado di valutare possibili effetti negativi sulla salute dei cittadini.

