Come proseguirà l’inchiesta sulle stragi di mafia in cui era indagato anche Silvio Berlusconi



Dopo la morte di Silvio Berlusconi resterà solo Marcello Dell’Utri, il politico e amico fedelissimo del leader di Forza Italia già condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, l’unico indagato dell’inchiesta per stragi della Procura di Firenze.

