Dramma nella notte: bimbo muore mentre dorme a letto coi genitori e il fratellino, disposta autopsia



I genitori avevano no dato l’allarme dall’abitazione a Rossano Veneto, in provincia di Vicenza. Per il piccolino però non c’era più nulla da fare. La Procura ha disposto l’autopsia.

