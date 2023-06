Esplode ordigno bellico mentre fanno ristrutturazioni sul tetto di casa: 30enne gravissimo



I fatti in mattinata in provincia di Vicenza. L’uomo, il proprietario della casa, sarebbe stato investito dai detriti scagliati dalla deflagrazione di un tubo di gelatina utilizzato nel Dopoguerra per armare il cemento, mentre stava effettuando i lavori per la posa del cappotto termico.

