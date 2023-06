Giallo in Sardegna: uomo trovato morto in casa con una ferita alla testa, indagini in corso



Antonio Giuseppe Atzori, 65 anni, è stato trovato morto ieri nella sua abitazione ad Arbus, in Sardegna. Gli inquirenti hanno scoperto tracce di sangue in altre parti della casa, mentre nessun bene di valore è stato rubato. Si attende l’autopsia per far chiarezza sull’accaduto.

