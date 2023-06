Il dramma di Yahya, 18enne morto nel Secchia: aspettava la Maturità dopo lo stage in Rsa per anziani



Attendeva l’esame di matutità Yahya Hkimi il 18enne annegato nel fiume Secchia a Modena. In vista della maturità aveva svolto il suo periodo di alternanza scuola-lavoro in una struttura di servizi socio-assistenziali per persone anziane non autosufficienti che lo avevano anche citato in una canzone.

