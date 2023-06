“Il Papa sta bene, ha l’energia di un 30enne”, le parole di Lula dopo l’incontro in Vaticano



Bergoglio ieri ha ricevuto il leader del Brasile in Vaticano: “Siamo in tempo di guerra, la pace molto fragile” ha detto. Oggi Lula ha spero belle parole sul Pontefice, soprattutto in merito al suo stato di salute.

