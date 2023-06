In una scuola in provincia di Torino gli studenti potranno scegliere l’identità di genere



Il Liceo Statale “Augusto Monti”, in provincia di Torino, ha approvato il regolamento per introdurre la ‘carriera alias’. Grazie a questa misura gli studenti transessuali che non si riconoscono nel genere assegnato alla nascita, avranno la possibilità di utilizzare nei documenti della scuola il nome e il genere che più sentono loro.

