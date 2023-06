Incidente a Vibo Valentia, travolti e uccisi mentre spingono l’auto in panne



Tragedia sulla strada a Simbario, in provincia di Vibo Valentia. Due uomini sono morti in un incidente sul cavalcavia, travolti da una Bmw mentre spingevano l’auto in panne. Uno dei due corpi è volato giù dal ponte.

Tragedia sulla strada a Simbario, in provincia di Vibo Valentia. Due uomini sono morti in un incidente sul cavalcavia, travolti da una Bmw mentre spingevano l'auto in panne. Uno dei due corpi è volato giù dal ponte.

