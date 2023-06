La storia di Sofia Barone e della nursery allestita dalla sua scuola per farle sostenere la maturità



Dopo congedo mestruale e carriera alias, il liceo artistico di Ravenna ha allestito una stanza per consentire alla giovanissima neomamma di portare a termine l’ultimo anno e sostenere gli esami di Stato. “Ci tenevo parecchio, ma non solo per me”

