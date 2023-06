L’oroscopo di oggi 2 giugno 2023: Scorpione e Acquario a rischio dichiarazioni incontrollate



L’oroscopo di oggi, venerdì 2 giugno 2023, parla chiaro: che le emozioni non si trattengano per evitare poi di essere dichiarate con un’esplosione. Siamo in vista della Luna piena quindi meglio parlare fino a che abbiamo un briciolo di diplomazia. Nelle previsioni delle stelle di oggi il segno sfortunato è l’Acquario mentre il segno fortunato sono i Pesci.

