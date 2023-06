L’oroscopo di oggi 7 giugno 2023: Leone e Gemelli fanno sentire la loro voce



L’oroscopo di oggi, mercoledì 7 giugno, sembra gridarci a gran voce quanto sia importante lottare per le nostre idee e anche per la nostra libertà di espressione. Lilith in Leone è sestile al Sole in Gemelli: nessuno può zittirvi! Nelle previsioni delle stelle il segno fortunato sono i Gemelli, mentre lo Scorpione il segno sfortunato.

