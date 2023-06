L’oroscopo di oggi 8 giugno 2023: Acquario e Gemelli pazzi d’emozione



Nell’oroscopo di oggi, giovedì 8 giugno 2023, il trittico tra il Sole, Lilith e Chirone sembra indicare grande ottimismo. Ognuno possiede le armi per salvarsi sia come singolo che come comunità. Nelle previsioni delle stelle il segno fortunato è la Bilancia mentre il Toro il segno sfortunato.

