L’ultimo saluto a Yahya, 18enne annegato nel Secchia: “Lo aspettavamo all’esame di maturità”



“Amava vivere e si stava preparando per l’esame di maturità, voleva prendere il diploma e poi aiutare le persone in difficoltà come gli anziani” hanno raccontato compagni e famigliari ai funerali del 18enne Yahya Hkimi, annegato nel fiume Secchia a Modena.

