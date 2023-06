Macron mette fuori legge i movimenti ecologisti: pessimo segnale per la lotta al cambiamento climatico



Les Soulèvements de la Terre è un movimento composto da centinaia di comitati territoriali, collettivi, associazioni e sindacati. Da mesi in tutta la Francia porta avanti grandi battaglie contro il consumo di suolo e nuove opere considerate nocive per l’ambiente. Ora gli attivisti che continueranno a utilizzare la sigla saranno perseguibili per legge.

