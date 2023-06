Morte Dora Lagreca, il legale dopo il no all’archiviazione: “Soddisfatti, non possiamo fidarci dell’ex”



Durante un’intervista rilasciata a Fanpage.it, l’avvocato della famiglia di Dora Lagreca ha espresso soddisfazione per il no espresso dal tribunale di Potenza all’archiviazione del caso. Sono stati disposti altri 8 mesi per indagare sulla morte della 30enne originaria di Salerno che un anno fa è precipitata dal balcone di una palazzina di Potenza in circostanze ancora poco chiare.

