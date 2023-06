Nel 2018 uccise il presunto stupratore della fidanzata, 42enne morto in un agguato in Salento



Luigi Guadadiello è morto dopo essere stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco a Squinzano, in provincia di Lecce. In passato era stato condannato a 16 anni per omicidio. Caccia all’uomo.

Continua a leggere



Luigi Guadadiello è morto dopo essere stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco a Squinzano, in provincia di Lecce. In passato era stato condannato a 16 anni per omicidio. Caccia all’uomo.

Continua a leggere

Continua a leggere