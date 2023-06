Oggi Luana D’Orazio avrebbe compiuto 25 anni. La mamma: “Si introduca reato di omicidio sul lavoro”



La mamma di Luana D’Orazio, morta tre anni fa schiacciata da un macchinario in fabbrica: “Dobbiamo fare in modo che quello che le è accaduto non succeda a nessun altro. Rivolgo un appello alle istituzioni: bisogna introdurre il reato di omicidio sul lavoro. E fare in modo che le vittime abbiano giustizia”.

