Omar Favaro, accuse di violenze alla ex moglie 22 anni dopo strage Novi Ligure: “Ti sfregio con acido”



Omar Favaro, condannato insieme alla ex fidanzatina Erika De Nardo per il delitto di Novi Ligure, è stato accusato di violenze e abusi ai danni della ex moglie e di maltrattamenti familiari. L’avvocato che lo difende: “Il suo passato non c’entra ma continua a perseguitarlo”.

Continua a leggere



Omar Favaro, condannato insieme alla ex fidanzatina Erika De Nardo per il delitto di Novi Ligure, è stato accusato di violenze e abusi ai danni della ex moglie e di maltrattamenti familiari. L’avvocato che lo difende: “Il suo passato non c’entra ma continua a perseguitarlo”.

Continua a leggere

Continua a leggere