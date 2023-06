Perde il controllo della moto di rientro da una giornata con gli amici: Alessandro muore a 20 anni



L’incidente è avvenuto domenica pomeriggio, lungo la statale del Valico del Cerreto, all’altezza di Fivizzano (Massa Carrara). Il giovane, che era in compagnia del fratello e degli amici, ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro il guardrail. Ricoverato d’urgenza a Pisa, per lui non c’è stato purtroppo nulla da fare.

Continua a leggere



L’incidente è avvenuto domenica pomeriggio, lungo la statale del Valico del Cerreto, all’altezza di Fivizzano (Massa Carrara). Il giovane, che era in compagnia del fratello e degli amici, ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro il guardrail. Ricoverato d’urgenza a Pisa, per lui non c’è stato purtroppo nulla da fare.

Continua a leggere

Continua a leggere