Prezzi alti al Caffè Sacher, bufera sul sindaco di Trieste: “Se non avete soldi guardatelo e basta”



Polemiche dopo l’apertura del famoso Caffè Sacher a Trieste. Per alcuni i prezzi di caffè e torte sono troppo alti, ma per il sindaco Roberto Dipiazza “se hai i soldi vai, se no guardi. Nessuno pensa alla cifra enorme che è stata investita”.

