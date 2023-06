Rinnovo passaporto: le danno appuntamento ad aprile 2024. “Possibile che tutto in Italia sia così lento?”



L’odissea per il rinnovo del passaporto continua. Lo sfogo di una cittadina austriaca, trasferitasi in Italia “Ho viaggiato molto per lavoro e vissuto in paesi diversi ma non avevo mai visto una cosa del genere”.

Continua a leggere



L’odissea per il rinnovo del passaporto continua. Lo sfogo di una cittadina austriaca, trasferitasi in Italia “Ho viaggiato molto per lavoro e vissuto in paesi diversi ma non avevo mai visto una cosa del genere”.

Continua a leggere

Continua a leggere