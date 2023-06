Scappa dopo il tentato furto e cerca nascondiglio in una villetta, ma è la caserma dei carabinieri



Il breve inseguimento ha avuto luogo la notte del 18 giugno, a Monteriggioni (Siena). Un 30enne si è introdotto in casa di alcuni conoscenti, ma messo in fuga dal loro risveglio ha cercato di nascondersi in un cortile, per poi scoprire che si trattava della caserma dei carabinieri.

