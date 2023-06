Scomparsa Kata, nuovo sopralluogo dei carabinieri: un uomo sentito come persona informata sui fatti



Continuano le indagini sulla scomparsa della piccola Kata a Firenze: i carabinieri sono tornati all’ex hotel Astor per un nuovo sopralluogo e hanno portato via un uomo che sarà sentito come persona informata sui fatti.

