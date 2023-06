Trovata morta sul divano, si pensa a un malore ma l’autopsia rivela: Margherita soffocata in casa



Giallo a Conegliano dove la scoperta del corpo senza vita di Margherita Ceschin in casa sua si è rivelato un omicidio. La porta di casa era chiusa dall’interno e non vi erano segni di effrazione ma la vittima aveva alcuni segni sulle braccia e sulla testa e la stanza era in disordine.

Continua a leggere



Giallo a Conegliano dove la scoperta del corpo senza vita di Margherita Ceschin in casa sua si è rivelato un omicidio. La porta di casa era chiusa dall’interno e non vi erano segni di effrazione ma la vittima aveva alcuni segni sulle braccia e sulla testa e la stanza era in disordine.

Continua a leggere

Continua a leggere