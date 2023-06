“Un video mostra le violenze dei poliziotti”: parla Nicolae, l’uomo trascinato nell’urina a Verona



Fatto salire in macchina, aggredito con lo spray urticante, condotto in Questura, malmenato. La storia di Nicolae D. e del suo amico Gae U. sulle violenze subite in Questura a Verona.

Continua a leggere



Fatto salire in macchina, aggredito con lo spray urticante, condotto in Questura, malmenato. La storia di Nicolae D. e del suo amico Gae U. sulle violenze subite in Questura a Verona.

Continua a leggere

Continua a leggere