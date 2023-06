Votando contro la Nature Restoration Law l’Italia sta segando il ramo su cui è seduta



L’Italia vota contro la legge per il ripristino degli habitat naturali, per salvaguardare gli interesse immediati delle lobby di pesca, agricoltura e industria del legno. Ma “riparare” la natura come vuole il Nature Restoration Law dell’Unione Europea aiuta anche l’economia, oltre a proteggere gli ecosistemi e aiutare la riconversione ecologica.

