A Genova per diventare ufficiale di Marina, Juan Camilo non può imbarcarsi: “Non ho la cittadinanza”



Il 20enne Juan Camilo si era trasferito a Genova dalla madre per diventare ufficiale della Marina, ma nonostante il percorso di studi brillante in Italia e il diploma che fra poco conseguirà, non potrà imbarcarsi per legge. “Non sono cittadino italiano, ma non posso accettare che questo Paese mi neghi la formazione”

