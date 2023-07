A Palermo donna trovata morta dopo ore: era nell’ascensore bloccato tra due piani



Una donna di 61 anni, Francesca Marchione, è stata trovata morta in un edificio in via Oreto dentro l’ ascensore bloccato tra due piani. Indagini in corso: non si sa se sia rimasta bloccata per un blackout o per un guasto.

