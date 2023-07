A4, auto contro un camion fermo in piazzola di sosta, un morto e tre feriti



L’incidente nel territorio di Dolo (Venezia), in una piazzola vicino all’area di servizio Arino Ovest, in direzione Milano. Carreggiata chiusa per far atterrare l’elisoccorso: code di 10 chilometri.

